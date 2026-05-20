Un uomo è stato arrestato ad Ancona con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di 500.000 file, conservati in un sistema organizzato in diverse cartelle. Sono stati inoltre sequestrati vari computer e smartphone collegati all’indagato. L’indagine ha portato a questa misura cautelare dopo la perquisizione dell’abitazione e dei dispositivi elettronici. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per accertare eventuali altri soggetti coinvolti.

Al termine di un’operazione durata mesi, la Guardia di Finanza di Ancona ha arrestato un uomo per detenzione di materiale pedopornogafico. In suo possesso sono stati trovati più di 500mila file, tra video e immagini. La posizione del soggetto è aggravata dal quantitativo ingente di materiale rinvenuto, ma anche dalle precauzioni prese dall’indagato, che ha impiegato mezzi volti a cancellare le tracce della sua attività in rete. Le foto e i video requisiti dalle Fiamme Gialle erano suddivisi e organizzati tramite un complesso sistema di cartelle e sottocartelle. Il catalogo digitale contenente materiale pedopornografico trovato in possesso dell’uomo pesava oltre due Terabyte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pedopornografia, arrestato un uomo ad Ancona: sequestrati oltre 500mila file

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