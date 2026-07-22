Sei persone sono state arrestate e tre denunciate dalla polizia di Milano per detenzione di materiale di pornografia minorile. Durante le operazioni sono stati sequestrati più di 200.000 file, tra immagini e video. Le indagini hanno coinvolto le regioni Lombardia e Campania. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse abitazioni e uffici. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche dispositivi elettronici e supporti di memorizzazione. Sono in corso ulteriori accertamenti su altri soggetti coinvolti.

Sei persone sono state arrestate, e tre denunciate, dalla polizia di Milano per detenzione di materiale di pornografia minorile. Sequestrati oltre 200mila file tra immagini e video. L’indagine, condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lombardia e diretta dalla procura di Milano, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, ha preso il via a dicembre 2025 e ha consentito di monitorare in maniera continuativa i canali online di distribuzione del materiale pedopornografico a livello transnazionale. In... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pedopornografia: sequestrati 200mila file tra Lombardia e Campania, sei arresti

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