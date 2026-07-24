La Cina ha annunciato che respinge i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti su prodotti provenienti da Pechino e da altri 59 partner commerciali. Durante un briefing ufficiale, un portavoce ha definito le misure tariffarie unilaterali statunitensi come dannose, aggiungendo che le guerre commerciali sono inutili e rischiano di danneggiare il commercio globale.

Pechino, 24 lug. (askanews) - La Cina respinge i nuovi dazi americani imposti da Washington a Pechino e ad altri 59 partner commerciali. Durante il briefing del ministero degli Esteri, il portavoce Lin Jian ha criticato le misure tariffarie unilaterali degli Stati Uniti e messo in guardia dalle guerre commerciali. "La posizione della Cina sulle questioni economiche e commerciali con gli Stati Uniti è coerente e chiara. Ci opponiamo a ogni forma di misura tariffaria unilaterale. Le guerre dei dazi e le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna parte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pechino contro i nuovi dazi Usa: "Guerre commerciali inutili"

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