Da oggi sono in vigore i nuovi dazi alle importazioni negli Stati Uniti, imposti dall’amministrazione Trump. La misura colpisce vari partner commerciali, tra cui l’Unione europea e l’Italia. La Cina ha dichiarato che le nuove tariffe sono contrarie alle guerre commerciali. L’Unione europea ha chiesto di rispettare gli impegni presi in precedenza.

Entrano ufficialmente in vigore da oggi i nuovi dazi alle importazioni imposti dall’amministrazione degli Stati Uniti del presidente Donald Trump, un provvedimento che va a colpire diversi partner commerciali su scala globale, compresa l’Unione europea e, dunque, l’Italia. Le nuove aliquote, che oscillano tra il 10% e il 12,5%, scattano proprio alla scadenza delle tariffe temporanee del 10% introdotti in precedenza da Washington dopo la bocciatura da parte della Corte Suprema dei dazi generalizzati. La decisione ha suscitato un’immediata reazione sia a Pechino, che ha espresso una netta contrarietà, sia a Bruxelles, da cui è arrivato un richiamo al rispetto degli accordi bilaterali. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Tpi.it - Trump impone nuovi dazi alle importazioni negli Usa. Cina: “Contrari alle guerre commerciali”. L’Ue: “Rispettate gli impegni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump imposes double digit tariffs on dozens of countries as his 10% levies are set to expire Friday

Notizie e thread social correlati

Trump torna a minacciare l’Europa: «Dazi al 100% a chi impone la digital tax alle aziende Usa». L’Ue: «È un nostro diritto sovrano»Donald Trump ha annunciato che imporrà dazi al 100% sulle merci europee se l’Unione europea dovesse adottare una tassa digitale sulle aziende...

Dazi, nuovo avvertimento di Trump all’Ue: “Rispettate l’accordo o dal 4 luglio le tariffe saliranno”Un ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio online rivolto all’Unione europea, in cui avverte che le tariffe sulle merci...

Temi più discussi: Trump impone nuovi dazi tra il 10 e 12,5 per cento a oltre 60 paesi; Trump impone nuovi dazi del 10%-12,5% sulle importazioni di 60 paesi; Gli Usa vogliono dazi del 10% su decine di Paesi, con un aumento del 50% sulle merci canadesi; Trump impone nuovi dazi a 60 Paesi, Ue compresa: da venerdì tariffe fra il 10% e il 12,5%. Le eccezioni.

Trump impone nuovi dazi tra il 10 e 12,5 per cento a oltre 60 paesi. Tariffe a partire da venerdì, in indagine su lavoro forzato anche Ue e Cina #ANSA x.com

Donald Trump impone pesanti dazi sulle attrezzature da golf provenienti dal Canada, PM Mark Carney critica il presidente degli Stati Uniti reddit

I nuovi dazi di Trump colpiscono 60 Paesi: c'è anche l'Unione europeaLe nuove tariffe, tra il 10% e il 12,5%, sostituiscono quelle temporanee introdotte dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte dei precedenti dazi. Le accuse ai destinatari: Non fanno abbas ... avvenire.it

Trump riapre la guerra commerciale e impone nuovi dazi fino al 12,5% a più di 60 Paesi: colpita anche l’UeDonald Trump riapre la guerra commerciale. Scattano oggi nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% per oltre 60 Paesi, accusati di non contrastare adeguatamente ... fanpage.it