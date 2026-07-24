Trump impone nuovi dazi alle importazioni negli Usa Cina | Contrari alle guerre commerciali L’Ue | Rispettate gli impegni

Da tpi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi sono in vigore i nuovi dazi alle importazioni negli Stati Uniti, imposti dall’amministrazione Trump. La misura colpisce vari partner commerciali, tra cui l’Unione europea e l’Italia. La Cina ha dichiarato che le nuove tariffe sono contrarie alle guerre commerciali. L’Unione europea ha chiesto di rispettare gli impegni presi in precedenza.

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Entrano ufficialmente in vigore da oggi i nuovi dazi alle importazioni imposti dall’amministrazione degli Stati Uniti del presidente Donald Trump, un provvedimento che va a colpire diversi partner commerciali su scala globale, compresa l’Unione europea e, dunque, l’Italia. Le nuove aliquote, che oscillano tra il 10% e il 12,5%, scattano proprio alla scadenza delle tariffe temporanee del 10% introdotti in precedenza da Washington dopo la bocciatura da parte della Corte Suprema dei dazi generalizzati. La decisione ha suscitato un’immediata reazione sia a Pechino, che ha espresso una netta contrarietà, sia a Bruxelles, da cui è arrivato un richiamo al rispetto degli accordi bilaterali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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