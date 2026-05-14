In un incontro a Pechino, i leader di Stati Uniti e Cina hanno discusso di una possibile tregua sui dazi e di nuove aperture nel commercio tra i due paesi. Si parla di un accordo che potrebbe portare a concessioni nel settore agricolo da parte cinese e di un alleggerimento delle tariffe imposte finora. La trattativa si concentra anche sull’impatto di queste decisioni sull’inflazione negli Stati Uniti e sulla capacità negoziale di Trump.

? Punti chiave Come influenzerà l'inflazione americana la capacità negoziale di Trump con Pechino?. Quali concessioni agricole potrebbero sancire la tregua tra i due leader?. Perché il fallimento in Iran ha costretto Washington a ricalibrare il vertice?. Cosa spinge la Cina a collaborare sulla lotta al fentanyl?.? In Breve Inflazione USA ai massimi livelli da tre anni ad aprile 2026.. Possibili accordi agricoli e cooperazione cinese contro il fentanyl.. L'esperto Francesco Sisci evidenzia l'influenza delle midterm di ottobre.. Instabilità in Iran e fallimento difensivo cinese per il regime iraniano.. A Pechino, oggi 14 maggio 2026, Donald Trump incontra Xi Jinping per un vertice di tre giorni volto a stabilizzare i rapporti tra Stati Uniti e Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi a Pechino: tregua sui dazi e nuove aperture commerciali?

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Trump Will Delay Trip to China Due to Iran War

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