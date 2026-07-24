Pd nervoso | Calabresi si autocandida
Mario Calabresi ha annunciato di voler candidarsi a sindaco di Milano. La sua autocandidatura arriva dopo mesi in cui il suo nome veniva spesso menzionato come possibile successore dell’attuale primo cittadino. La notizia ha generato reazioni tra i membri del partito, che si mostrano nervosi e preoccupati per le implicazioni di questa scelta. La candidatura è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.
La notizia delle ultime ore non è che Mario Calabresi pensi di candidarsi a sindaco di Milano. Il suo nome circola da mesi, citato più volte dai quotidiani come uno dei possibili successori di Giuseppe Sala. La novità è che abbia deciso di dirlo pubblicamente adesso, mercoledì sera alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi, senza aspettare settembre e le decisioni ufficiali del centrosinistra.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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