Pd nervoso | Calabresi si autocandida

Notizia in breve

Mario Calabresi ha annunciato di voler candidarsi a sindaco di Milano. La sua autocandidatura arriva dopo mesi in cui il suo nome veniva spesso menzionato come possibile successore dell’attuale primo cittadino. La notizia ha generato reazioni tra i membri del partito, che si mostrano nervosi e preoccupati per le implicazioni di questa scelta. La candidatura è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.