Il difensore dell’Udinese ha annunciato pubblicamente di volersi trasferire all’Inter, dichiarando di desiderare di tornare in Champions League con i nerazzurri. La società milanese sta valutando le possibili mosse per rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. L’interesse nei confronti del giocatore è stato confermato da fonti vicine ai club, mentre l’Udinese non ha ancora ufficializzato eventuali trattative o offerte formalizzate. La situazione rimane in evoluzione.

In vista della prossima stagione l’Inter dovrà mettere mano anche al reparto arretrato. Muharemovic è stato già bloccato, ma sembra che il suo arrivo sia legato alla partenza di Bastoni, ipotesi al momento remota visto che il Barcellona non vorrebbe andare oltre i 50 milioni. Restando in Serie A, piace molto Oumar Solet dell’Udinese: col francese ci sarebbe già un’intesa. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Salisburgo ha strizzato l’occhio proprio all’Inter: “Mi piace Milano, è una città bellissima e molto viva. Interesse dell’Inter? È bello essere accostato ai grandi club e ovviamente mi piacerebbe tornare a giocare la Champions League, una competizione che mi ha arricchito e dato esperienza”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Solet si autocandida: “Rivoglio la Champions”

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