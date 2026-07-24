Lorenzo Pacini ha ribadito le sue affermazioni sui fucili, affermando di ripetere che con i fascisti servono armi da fuoco. Durante un’intervista, ha dichiarato: «Me lo ha insegnato il mio bisnonno partigiano». Le sue parole sono state riportate senza variazioni, sottolineando una posizione che non ha intenzione di modificare.

Lorenzo Pacini non fa marcia indietro. «Con i fascisti servono i fucili. Me lo ha insegnato il mio bisnonno partigiano». Intervistato a Stazione Radio, a Milano, da Maurizio Guagnetti e dalla giornalista di Repubblica Federica Venni, l’assessore Pd del Municipio 1 e candidato alle primarie del centrosinistra per Palazzo Marino ha rivendicato le frasi pronunciate pochi giorni prima alla Zanzara. Alla domanda se le ripeterebbe, Pacini ha risposto di sì, raccogliendo gli applausi del pubblico presente. A Radio 24 aveva dichiarato: «Noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi, se servirà, coi fucili», aggiungendo che il fascismo era già stato sconfitto in quel modo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Laverita.info - Pd Milano, Pacini conferma le frasi sui fucili: «Le ripeterei»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pd, Lorenzo Pacini choc: “Se non vinciamo alle urne, ci sono i fucili”Lorenzo Pacini, esponente del Pd, ha dichiarato che se il partito non ottiene la vittoria alle elezioni, potrebbe ricorrere all’uso delle armi.

Pacini: serve una svolta sociale per Milano contro le disparitàUn intervento recente sottolinea la necessità di una svolta sociale a Milano, con l’obiettivo di ridurre le disparità sociali e economiche presenti...

I fascisti li combattiamo coi fucili: scoppia il caso Lorenzo Pacini, FdI chiede l'espulsione dal PdLorenzo Pacini, esponente del Pd Milano 1 e candidato alle primarie per Palazzo Marino, finisce nella bufera dopo le dichiarazioni rilasciate a La Zanzara sui fucili contro i fascisti. notizie.it

Vi bekæmper fascister med rifler: Lorenzo Pacini-sagen bryder ud, hvor FdI kræver hans eksklusion fra Det Demokratiske Parti.Lorenzo Pacini, esponente del Pd Milano 1 e candidato alle primarie per Palazzo Marino, finisce nella bufera dopo le dichiarazioni rilasciate a La Zanzara sui fucili contro i fascisti. notizie.it