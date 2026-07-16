Pd Lorenzo Pacini choc | Se non vinciamo alle urne ci sono i fucili

Lorenzo Pacini, esponente del Pd, ha dichiarato che se il partito non ottiene la vittoria alle elezioni, potrebbe ricorrere all’uso delle armi. Ha affermato: “Se non vinciamo alle urne, ci sono i fucili”. La frase ha suscitato reazioni e critiche, anche se Pacini ha specificato di non essere oscurantista e di combattere i fascisti attraverso il voto, ma ha lasciato intendere la possibilità di azioni violente in futuro.

«Noi non siamo oscurantisti. Noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili. E così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo» Testo e musica di Lorenzo Pacini, 30 anni, assessore al Verde, alla Casa e alle Politiche Giovanili del Municipio 1 di Milano, ovvero il centro-centro, pro-Pal, anti-Suv, comunista iscritto al Pd. Alla Zanzara, il Mamdani meneghino autocandidato a sindaco della città al grido di “rivoluzione” e a suon di anguriate di quartiere ha sbroccato. E pure forte. «Siete già stati sconfitti una volta e verrete sconfitti altre mille volte. Bisogna capire quanto tempo potrete ancora parlare e dire le vostre stronzate, finché a un certo punto verrete fermati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lorenzo Pacini, candidato alle primarie a Milano: “Ostilità verso di me dai giovani del Pd, non capisco il motivo”Un candidato alle primarie del Pd per le prossime elezioni a Milano ha dichiarato di aver ricevuto ostilità dai giovani membri del partito nei suoi...

Lorenzo Pacini candidato alle primarie del centrosinistraUn assessore del municipio 1 di Milano ha pubblicato un reel su Instagram in cui presenta le sue idee e i programmi in vista delle primarie del...

Temi più discussi: Pd, Lorenzo Pacini-choc: Se non vinciamo alle urne, ci sono le armi | Libero Quotidiano.it; Legge elettorale, Eleonora Evi: Se gli uomini avessero le mestruazioni... | Libero Quotidiano.it; Milano invasa da candidati per primarie ancora incerte: partiti indecisi.

Bufera sul candidato Sindaco del Pd Pacini: I fascisti si combattono alle urne e coi fuciliLorenzo Pacini, assessore del Municipio 1 di Milano, parla di fucili contro i fascisti: ora il Pd è chiamato a chiarire. Le parole pronunciate da Lorenzo Pacini, assessore al Verde, alla Casa e alle ... msn.com

Il giovane dem Lorenzo Pacini si candida a sindaco di Milano modello MamdaniL'assessore milanese correrà per Palazzo Marino: Quei pochissimi che hanno tutto devono pagare un po' di più, affinché tutti gli altri abbiano servizi migliori. Questa città ha bisogno di una rivoluz ... ilfoglio.it