Pd Lorenzo Pacini choc | Se non vinciamo alle urne ci sono i fucili

Da imolaoggi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Pacini, esponente del Pd, ha dichiarato che se il partito non ottiene la vittoria alle elezioni, potrebbe ricorrere all’uso delle armi. Ha affermato: “Se non vinciamo alle urne, ci sono i fucili”. La frase ha suscitato reazioni e critiche, anche se Pacini ha specificato di non essere oscurantista e di combattere i fascisti attraverso il voto, ma ha lasciato intendere la possibilità di azioni violente in futuro.

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«Noi non siamo oscurantisti. Noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili. E così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo» Testo e musica di Lorenzo Pacini, 30 anni, assessore al Verde, alla Casa e alle Politiche Giovanili del Municipio 1 di Milano, ovvero il centro-centro, pro-Pal, anti-Suv, comunista iscritto al Pd. Alla Zanzara, il Mamdani meneghino autocandidato a sindaco della città al grido di “rivoluzione” e a suon di anguriate di quartiere ha sbroccato. E pure forte. «Siete già stati sconfitti una volta e verrete sconfitti altre mille volte. Bisogna capire quanto tempo potrete ancora parlare e dire le vostre stronzate, finché a un certo punto verrete fermati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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