I pazienti si sono presentati ieri pomeriggio alla cittadella sanitaria di Tolentino, trovando il medico assente. La polizia locale è intervenuta per gestire la situazione. L’Ast aveva spostato il servizio al giorno successivo, ma questa informazione non era stata comunicata ai pazienti. La presenza di persone in fila senza medici disponibili ha causato confusione e disagi.

Anche ieri pomeriggio la polizia locale è dovuta intervenire alla cittadella sanitaria di Tolentino. I pazienti si erano presentati, non sapendo che l’Ast aveva spostato il servizio a oggi. Tra proteste e malumori, sono stati chiamati gli agenti per tranquillizzare gli animi. E il Punto di primo intervento ha fatto le ricette a chi ne aveva bisogno. "Per risolvere le criticità – assicura il sindaco Mauro Sclavi –, la Regione si impegnerà ad autorizzare l’emissione delle ricette dematerializzate anche alla cittadella sanitaria, come avviene per i medici di medicina generale. Intanto l’Ast è in contatto con due nuovi giovani dottori per cercare una soluzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pazienti in fila, ma il medico non c’è

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Sofrimento na fila de espera por cirurgia

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