Il principe Harry ha visitato l'ospedale di Birmingham, incontrando pazienti e personale medico. L'evento si è svolto lunedì, con il secondogenito di re Carlo III che ha trascorso del tempo tra i reparti, interagendo con i pazienti e i medici. La visita ha coinvolto diverse aree dell'ospedale, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o dichiarazioni ufficiali.

Il principe Harry tra i pazienti e il personale del Birmingham Children’s Hospital. Il secondogenito di re Carlo III, arrivato lunedì nel suo Paese natale per una serie di impegni di beneficenza senza essere accompagnato da moglie e figli, ha chiacchierato con un paziente dell’“ossessione” di suo figlio Archie per i Lego e ha ascoltato da un altro bimbo una previsione sul risultato della partita tra Inghilterra e Norvegia. Il principe, che è patrono dell’ ente benefico WellChild a favore dei bambini gravemente malati, ha parlato anche delle pressioni a cui sono sottoposti coloro che lavorano negli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il principe Harry all'ospedale di Birmingham: l'incontro con pazienti e personale medico

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