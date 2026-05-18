Via un medico 1.600 pazienti senza assistenza
Un medico ha lasciato il servizio, lasciando senza assistenza circa 1.600 pazienti. L’amministrazione comunale ha già contattato l’Asst Rhodense per chiedere chiarimenti e trovare soluzioni che assicurino la continuità delle cure, tutelino la salute pubblica e informino adeguatamente i cittadini sui servizi sanitari disponibili. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che si trovano ora a dover cercare alternative per le proprie esigenze sanitarie.
"L’amministrazione comunale ha già chiesto all’Asst Rhodense chiarimenti e soluzioni per garantire continuità assistenziale, tutela della salute pubblica e l’informativa ai cittadini in merito ai servizi sanitari disponibili. Avviate le procedure per per risolvere, quanto prima, la situazione e limitare i disagi dei cittadini". Risponde così il sindaco di Pero, Antonino Abbate, alle richieste del Comitato Salute e Sanità Pubblica Cerchiate e Pero sulla carenza dei medici di base in città. Il 6 giugno, infatti, cesserà l’attività di la dottoressa Angela Novi e si aggraverà la situazione dei cittadini senza medico di base. "Già oggi l’ufficio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In a Medical Malpractice Case, Why DON'T You Ask a Doctor This One Question
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Una farmacista. Un infermiere di Terapia intensiva neonatale. Un medico del SUEM 118. Hanno un nome, una famiglia, un caffè che si prende sempre allo stesso bar prima del turno. Hanno scelto un mestiere che non conosce orario fisso, che a volte porta a c - Facebook facebook