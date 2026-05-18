Via un medico 1.600 pazienti senza assistenza

Da ilgiorno.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico ha lasciato il servizio, lasciando senza assistenza circa 1.600 pazienti. L’amministrazione comunale ha già contattato l’Asst Rhodense per chiedere chiarimenti e trovare soluzioni che assicurino la continuità delle cure, tutelino la salute pubblica e informino adeguatamente i cittadini sui servizi sanitari disponibili. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che si trovano ora a dover cercare alternative per le proprie esigenze sanitarie.

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"L’amministrazione comunale ha già chiesto all’Asst Rhodense chiarimenti e soluzioni per garantire continuità assistenziale, tutela della salute pubblica e l’informativa ai cittadini in merito ai servizi sanitari disponibili. Avviate le procedure per per risolvere, quanto prima, la situazione e limitare i disagi dei cittadini". Risponde così il sindaco di Pero, Antonino Abbate, alle richieste del Comitato Salute e Sanità Pubblica Cerchiate e Pero sulla carenza dei medici di base in città. Il 6 giugno, infatti, cesserà l’attività di la dottoressa Angela Novi e si aggraverà la situazione dei cittadini senza medico di base. "Già oggi l’ufficio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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