Pavard verso l’addio all’Inter | l’Al-Ittihad si muove i nerazzurri fissano il prezzo

Notizia in breve

Il difensore francese Pavard dovrebbe lasciare l’Inter. L’Al-Ittihad ha avviato i contatti con il suo entourage. I nerazzurri hanno fissato il prezzo di vendita a circa 20 milioni di euro. La trattativa si concentra sulla possibilità di trasferimento in Arabia Saudita. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le parti sono in contatto. Pavard non figura più nelle rotazioni della squadra e il suo addio sembra imminente.