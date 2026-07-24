Pavard verso l’addio all’Inter | l’Al-Ittihad si muove i nerazzurri fissano il prezzo
Il difensore francese Pavard dovrebbe lasciare l’Inter. L’Al-Ittihad ha avviato i contatti con il suo entourage. I nerazzurri hanno fissato il prezzo di vendita a circa 20 milioni di euro. La trattativa si concentra sulla possibilità di trasferimento in Arabia Saudita. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le parti sono in contatto. Pavard non figura più nelle rotazioni della squadra e il suo addio sembra imminente.
di Alberto Petrosilli Il difensore francese Pavard è destinato a lasciare Milano: il club saudita prende contatti, mentre l’Inter attende un’offerta da circa 20 milioni. Il futuro di Benjamin Pavard resta ancora incerto, ma una cosa sembra ormai evidente: il difensore francese difficilmente farà parte del progetto tecnico dell’ Inter nella prossima stagione. Dopo un’annata poco brillante trascorsa in prestito al Marsiglia, il club francese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, consentendo così il ritorno del giocatore in nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Il rientro a Milano, però, appare soltanto temporaneo. La dirigenza interista, infatti, sarebbe orientata a cedere Pavard a titolo definitivo, cercando di monetizzare dalla sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Dal giorno del raduno sembra essersi rivisto un nuovo #Pavard con un piglio più caparbio come se avesse una rinnovata voglia di riconquistarsi l' #Inter. Anche perchè la società non vuole lasciarlo partire in prestito: se sarà di nuovo addio, sarà a titolo def x.com
Non è un addio, ma un arrivederci. Benjamin Pavard sta provando a riaprirsi la porta dell’Inter dopo il prestito al Marsiglia, esperienza che non ha avuto l’esito sperato. Prima di partire aveva lasciato un messaggio ai tifosi nerazzurri che oggi suona quasi co facebook
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