Mercato Inter il Bayern Monaco fa sul serio per Bisseck | i nerazzurri fissano il prezzo del difensore
Il Bayern Monaco ha iniziato a contattare il mercato per il difensore tedesco, attualmente in forza al club italiano. I nerazzurri hanno fissato il prezzo di partenza a 40 milioni di euro. Finora non sono stati annunciati accordi definitivi, ma le trattative sono in corso. La società tedesca ha manifestato interesse ufficiale per il calciatore, mentre il club italiano valuta eventuali offerte.
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