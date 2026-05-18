Inter su Jones del Liverpool | i nerazzurri tornano alla carica e gli inglesi fissano il prezzo
L'Inter ha ripreso i contatti per il centrocampista del Liverpool, dopo aver già mostrato interesse in passato. I nerazzurri hanno avviato nuove trattative per il giocatore, mentre il club inglese ha indicato un prezzo preciso richiesto per la cessione. La trattativa tra le due parti si concentra sulle condizioni economiche e sui termini dell'accordo, con entrambe le squadre che attendono sviluppi nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dai club coinvolti.
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