Lukaku, secondo il suo agente, non accetta di essere il secondo attaccante. Ha aggiunto che se fosse rimasto in Belgio per curarsi, sarebbe rientrato prima e in condizioni migliori. Il ds ha confermato che Hojlund è il titolare, ma ha chiesto se Lukaku accetterebbe questa posizione. Pastorello ha ribadito che l’attaccante non vuole essere il numero due.

Federico Pastorello, agente di Lukaku, ha parlato a Sky Sport. . Massimo Ugolini ha ricordato le parole del ds Manna, e cioè che l’attaccante titolare è Hojlund e chiede al ds se Lukaku accetterebbe questa situazione. La risposta è no. Comprensibilmente il procuratore Pastorello dice di far fatica a immaginare Lukaku numero due (di Hojlund, aggiungiamo noi). Ecco le sue parole: “La risposta è no. Romelù (lo pronuncia con l’accento sulla u) è un giocatore straordinario, ha dimostrato nella sua lunghissima carriera di essere uno degli attaccanti più prolifici. Un’impostazione del genere difficilmente possiamo accettarla. Ci sono le gerarchie iniziali, poi il campo fa le sue scelte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pastorello: “Lukaku non fa il numero due. Se fosse rimasto a curarsi in Belgio, sarebbe potuto rientrare prima e meglio”

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