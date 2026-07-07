Il Belgio ha sconfitto gli Stati Uniti in una partita di calcio, terminata con un risultato netto. La sfida si è svolta ieri sera, durando novanta minuti. La vittoria del team europeo ha determinato un risultato di grande impatto sul campo. Non ci sono stati altri eventi o dettagli riguardanti la partita.

COME SAREBBE BELLO SE FOSSE SEMPRE BELGIO NEL MONDO. Ieri sera il Belgio ha travolto gli Stati Uniti. È stata una partita di calcio, certo. Novanta minuti, un pallone, un risultato. Eppure, come spesso accade nello sport, il campo ha raccontato qualcosa che va oltre il tabellone. Per un attimo è sembrato che il talento avesse avuto la meglio sulla presunzione, il gioco di squadra sulla forza esibita, la competenza sulla convinzione di essere destinati a vincere per diritto naturale. Naturalmente il calcio non è la politica, né la storia. Gli Stati Uniti non sono “i cattivi” e il Belgio non rappresenta automaticamente “i buoni”. Sarebbe una lettura infantile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Jimins Performance Last Night Is Being Called a Level Never Seen Before

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Sarebbe bello ci fosse una nazionale africana in finale, magari proprio il #Senegal. #FIFAWorldCup #Belgium x.com