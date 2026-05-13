Calcio Napoli Lukaku torna in Belgio per curarsi | stagione finita

L’attaccante belga ha lasciato il centro sportivo del Calcio Napoli per recarsi in Belgio, dove continuerà le terapie per il suo infortunio. La decisione è stata presa di comune accordo tra il giocatore e la società, che ha deciso di interrompere temporaneamente la stagione. L’obiettivo è recuperare completamente in vista del Mondiale, lasciando quindi il campionato italiano.

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L’attaccante belga proseguirà il percorso di recupero lontano dal centro sportivo azzurro. Decisione condivisa con il Calcio Napoli: obiettivo tornare al top per il Mondiale. Romelu Lukaku chiude in anticipo la sua stagione con il Calcio Napoli. L’attaccante belga, rientrato in Italia nei giorni scorsi, ripartirà infatti verso il Belgio per completare il percorso di recupero dall’infiammazione al muscolo flessore dell’anca. La decisione sarebbe stata presa in accordo con il club azzurro, che ha autorizzato il giocatore a proseguire le cure in patria, seguito da uno staff di specialisti scelto direttamente dal suo entourage. Lukaku non lavorerà quindi nel centro sportivo del Napoli nelle prossime settimane.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Lukaku torna in Belgio per curarsi: stagione finita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incontro Lukaku-Napoli: l’attaccante torna in Belgio per curarsiFaccia a faccia stamattina tra Romelu Lukaku e la società partenopea per chiarire il mancato rientro del calciatore a Castel Volturno. Lukaku rientra in Belgio, stagione finita col Napoli: il solo pensiero è recuperare per i MondialiL'attaccante belga non sarà più a disposizione di Conte per questo finale di stagione. Temi più discussi: Napoli-Lukaku, il futuro è adesso: Romelu è rientrato a Castel Volturno e si è allenato da solo; Lukaku torna in Belgio? Il Napoli riflette – CdS; NAPOLI, LUKAKU TORNA IN CITTÀ: FACCIA A FACCIA CON CONTE PER IL REINTEGRO?; Lukaku torna a Napoli, l'agente conferma: Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere. #SSSCNapoli- Lukaku torna a Napoli, vede Conte ma si allena da solo #SportNews #Calcio #Lukaku #Conte #TrainingCenter #NanoTV x.com Tra Lotito e Danilo Iervolino chi ha avuto più fortuna come presidente di squadre di calcio? - reddit.com reddit Napoli-Lukaku, addio deciso: Romelu torna in BelgioLukaku e il Napoli si separano: l’attaccante completerà il recupero in Belgio in attesa di una cessione estiva. europacalcio.it Lukaku-Napoli, è finita: Romelu torna in Belgio, il club aspetta l'offerta giustaL’attaccante proseguirà il recupero dall'infortunio nel centro federale della Nazionale, stavolta con l'accordo della società e senza ulteriori strappi ... msn.com