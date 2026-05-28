Addio a Maria Marcantognini | scompare a 99 anni un pilastro di Passo Ripe

Maria Marcantognini è deceduta a 99 anni. È stata una figura significativa nella comunità di Passo Ripe, contribuendo alla vita locale nel corso degli anni. I funerali si terranno in una chiesa del paese, con la data e l’orario ancora da definire. La salma sarà esposta presso una struttura funebre della zona, dove sarà possibile renderle omaggio prima della cerimonia. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla famiglia o sulle modalità di commemorazione.

? Punti chiave Chi era la donna che ha segnato la storia di Passo Ripe?. Quali sono i dettagli per poterle rendere l'ultimo saluto fisico?. Dove si svolgerà la cerimonia religiosa per celebrare la sua memoria?. Cosa ha chiesto la famiglia in memoria della scomparsa?.? In Breve Venerdì 29 maggio salma visibile presso Casa Funeraria Marco Mori a Passo Ripe. Sabato 30 maggio ore 9:30 rito religioso nella Chiesa parrocchiale di Vallone. Figli Bruno, Liviano e Rosanna insieme a nipoti Silvia, Alessandra, Kathleen e Letizia. Familiari chiedono opere di bene in memoria della defunta a Passo Ripe. A Passo Ripe di Trecastelli è scomparsa Maria Marcantognini ved. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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