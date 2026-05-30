Passo Ripe | il mercato di Sant’Antonio celebra le radici locali

Notizia in breve

Il mercato di Sant’Antonio a Passo Ripe si tiene in via Fornace e propone prodotti tipici locali tra le bancarelle. La fiera valorizza le tradizioni del territorio e si impegna a mantenere l’identità del paese, evitando imitazioni o contaminazioni esterne. I visitatori possono acquistare alimenti e artigianato legati alla cultura locale. L’evento si svolge annualmente e mira a preservare le radici storiche e culturali di Passo Ripe.