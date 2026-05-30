Passo Ripe | il mercato di Sant’Antonio celebra le radici locali
Il mercato di Sant’Antonio a Passo Ripe si tiene in via Fornace e propone prodotti tipici locali tra le bancarelle. La fiera valorizza le tradizioni del territorio e si impegna a mantenere l’identità del paese, evitando imitazioni o contaminazioni esterne. I visitatori possono acquistare alimenti e artigianato legati alla cultura locale. L’evento si svolge annualmente e mira a preservare le radici storiche e culturali di Passo Ripe.
? Punti chiave Cosa troveranno i visitatori tra le bancarelle di via Fornace?. Come farà la fiera a proteggere l'identità di Passo Ripe?. Chi guiderà il coinvolgimento delle nuove generazioni durante l'evento?. Quali sfide logistiche attendono gli organizzatori per il prossimo giugno?.? In Breve Mercato in via Fornace dalle ore 8 alle 14 del 13 giugno 2026.. Evento funge da collante sociale per la comunità di Trecastelli.. Sfida logistica per bilanciare flussi turistici e dinamiche di Passo Ripe.. Celebrazione unisce memoria religiosa del Santo e identità civile locale.. Sabato 13 giugno 2026, la località di Passo Ripe a Trecastelli ospiterà la storica Fiera di Sant’Antonio con un mercato all’aperto dalle ore 8 alle 14. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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