Sabato 25 luglio si terrà l’evento “Passion ’90”, che celebra la musica degli anni Novanta. Durante la serata, verranno riproposte hit di quel periodo, con brani noti che richiamano ricordi di estati, amicizie e serate passate. L’evento mira a ricreare l’atmosfera di quegli anni attraverso le canzoni più popolari di quel decennio. Non sono previsti altri interventi o iniziative collegate all’evento.

Quando parte una hit degli anni Novanta bastano poche note per tornare indietro nel tempo. Ricordi, amicizie, estati indimenticabili e serate passate a cantare a squarciagola rivivranno sabato 25 luglio con il ritorno di Passion ’90, l’evento che farà nuovamente ballare (dopo il grande successo dello scorso anno!) il suggestivo Forte di Santa Margherita, in località Santa Margherita del Gruagno, a soli dieci minuti da Udine. Una location dal fascino unico che, per una notte, diventerà il punto d’incontro per tutti gli amanti della musica che ha segnato un’intera generazione. L’anima della manifestazione resterà quella che negli anni ha conquistato migliaia di persone. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Passion ’90: ritorna la magia dei nineties Sabato 25 luglio

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