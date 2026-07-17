Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 18 luglio 2026

Sabato 18 luglio 2026, il programma Piazza Libertà, condotto da Armando Manocchia, ospiterà un medico specializzato nel campo delle neuroscienze. L’attenzione sarà rivolta al rapporto tra somatostatina e Alzheimer, con approfondimenti sulle possibili implicazioni di questa relazione. La puntata si concentrerà sui recenti studi e sui dati disponibili riguardo alle funzioni di questa sostanza nel contrastare la malattia neurodegenerativa.

Nella puntata di Piazza Libertà di sabato 18 luglio 2026, condotta da Armando Manocchia, sarà ospite il dottor Giuseppe Di Bella L’argomento che verrà affrontato sarà il Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer. Il dottor Di Bella è precursore delle documentate proprietà terapeutiche della Somatostatina, sia nelle malattie neurodegenerative che neoplastiche. Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 11 luglio 2026 Truffa e falso ideologico da parte dello Stato? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 4 luglio 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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