Sono stati pubblicati i primi itinerari del Passaporto Irpino, un progetto che invita a visitare i 118 comuni della provincia. Le rotte sono disponibili online e rappresentano un modo per scoprire i diversi paesaggi e le località del territorio. Il progetto è promosso dalla Provincia di Avellino e dall’US Avellino 1912, nell’ambito di una sponsorizzazione per la stagione sportiva 2026-2027.

Tempo di lettura: 2 minuti Prendono forma i primi itinerari del Passaporto Irpino, il progetto promosso dalla Provincia di Avellino insieme all’ US Avellino 1912 nell’ambito della sponsorizzazione attiva per la stagione sportiva 20262027. Sul portale Sistema Irpinia sono infatti disponibili le prime guide dedicate ai percorsi che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta dei comuni della provincia. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico dell’Irpinia attraverso un viaggio che coinvolge tutti i 118 comuni. I primi itinerari pubblicati riguardano Montecalvo Irpino e Casalbore, Frigento e Gesualdo, Mirabella Eclano e Venticano, Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca, Castelvetere sul Calore, Castelfranci e San Mango sul Calore, oltre alle visite dedicate ai luoghi della cultura provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Passaporto Irpino, online i primi itinerari per scoprire i 118 comuni

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Come richiedere il Passaporto online (Questura e Poste Italiane)

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