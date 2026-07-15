dal patto us e provincia nasce il passaporto irpino

È stato presentato il Passaporto Irpino, uno strumento di promozione territoriale nato dall’accordo tra la Provincia e un’azienda di sponsorizzazione. Il progetto intende valorizzare le eccellenze locali e coinvolgere i cittadini in iniziative dedicate alla scoperta del territorio. La carta, che si inserisce in un percorso di promozione, sarà distribuita attraverso eventi e punti di interesse, offrendo informazioni e vantaggi ai possessori.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama Passaporto Irpino, ed è il nuovo strumento di promozione territoriale inserito nell’ambito dell’accordo di sponsorizzazione della Provincia con l’U.S. Avellino, dal valore di un milione di euro. Uno strumento pensato per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle eccellenze del territorio nei 118 comuni irpini. «Sabato partiranno ufficialmente le attività di promozione spiega il Presidente Fausto Picone- Il Passaporto Irpino servirà a valorizzare i luoghi di interesse storico, artistico e culturale della nostra provincia, ma anche le manifestazioni che si svolgeranno nei vari comuni nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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