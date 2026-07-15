Questa mattina è stato presentato il Passaporto Irpino in Provincia, con la collaborazione tra US Avellino e l’ente provinciale. Il progetto prevede l’utilizzo di itinerari e mostre, anche quest’anno sponsorizzati, per promuovere il patrimonio locale. Il Passaporto permette di scoprire diverse tappe attraverso percorsi culturali e artistici, con dettagli su come partecipare e ottenere i vari attestati.

Tempo di lettura: 2 minuti Cos’ è come funziona il PASSAPORTO IRPINO presentato questa mattina in Provincia, grazie alla sponsorizzazione confermata anche per quest’anno tra US Avellino e Provincia. Incentivare la conoscenza del territorio provinciale, alimentando in questo viaggio, certificato dai visti, la consapevolezza e il senso di appartenenza che fa sentire ognuno “Irpino”. Ogni partecipante avrà un riconoscimento speciale da parte dell’US Avellino e della Provincia di Avellino dopo aver collezionato sul proprio Passaporto 118 “visti”. Per completare il percorso e ricevere un riconoscimento ufficiale speciale dai due enti promotori, sarà obbligatorio ottenere provinciali visitando il Museo Irpino, la Biblioteca Provinciale, il Castello di Gesuald o o partecipando a iniziative nei luoghi di cultura dell’Ente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Itinerari del Passaporto irpino” e mostre: ecco come funziona

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