Itinerari del Passaporto irpino e mostre | ecco come funziona

Da anteprima24.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina è stato presentato il Passaporto Irpino in Provincia, con la collaborazione tra US Avellino e l’ente provinciale. Il progetto prevede l’utilizzo di itinerari e mostre, anche quest’anno sponsorizzati, per promuovere il patrimonio locale. Il Passaporto permette di scoprire diverse tappe attraverso percorsi culturali e artistici, con dettagli su come partecipare e ottenere i vari attestati.

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Tempo di lettura: 2 minuti Cos’ è come funziona il  PASSAPORTO IRPINO presentato questa mattina in Provincia, grazie alla sponsorizzazione confermata anche per quest’anno tra US Avellino e Provincia.   Incentivare la conoscenza del territorio provinciale, alimentando in questo viaggio, certificato dai visti, la consapevolezza e il senso di appartenenza che fa sentire ognuno “Irpino”. Ogni partecipante avrà un riconoscimento speciale da parte dell’US Avellino e della Provincia di Avellino dopo aver collezionato sul proprio Passaporto 118 “visti”.    Per completare il percorso e ricevere un riconoscimento ufficiale speciale dai due enti promotori, sarà obbligatorio ottenere provinciali visitando il Museo Irpino, la Biblioteca Provinciale, il Castello di Gesuald o o partecipando a iniziative nei luoghi di cultura dell’Ente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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