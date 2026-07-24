Un passante ha commentato soddisfatto: “Abbiamo unito. Lavori ‘esterni’ in A14”. La dichiarazione si riferisce a una soluzione adottata per evitare che i lavori si interrompessero, rischiando di ripartire da zero e di non portare a termine nulla. La questione riguarda interventi sulla rete autostradale, con la preoccupazione di blocchi e rallentamenti. Nessuna informazione su tempi o dettagli tecnici.

Bologna, 24 luglio 2026 – “Il rischio era che tutto saltasse e che di fatto si ripartisse, ancora una volta, da zero, con il risultato poi di non fare nulla. Invece istituzioni locali e governo hanno mostrato una maturità necessaria. Sono molto soddisfatto ”. Il governatore Michele de Pascale per anni ha saputo tessere la tela. Fili su fili, incontri su incontri, progetti su progetti. Un lavoro certosino, continuamente in contatto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Bologna al centro, l’A14 ampliata a quattro corsie verso la Romagna, l’A13 implementata per Interporto e Ferrara, il Passante sulla città che tocca la tangenziale, e le opere aggiuntive che guardano all’Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passante, soddisfatto de Pascale: “Abbiamo unito. Lavori ‘esterni’ in A14”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A14, A13 e Passante di Bologna: “Traffico in tilt, non si può più attendere”. Vertice Salvini-de Pascale per sbloccare la viabilitàIl traffico sulla A14, A13 e nel Passante di Bologna ha subito forti rallentamenti, causando blocchi e congestioni significative.

Passante, svolta a Bologna: "Avremo risposte vere per A14 e tangenziale"Domani a Roma verrà firmato un protocollo d’intesa tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il presidente della Regione.

Argomenti più discussi: Passante, svolta a Bologna: Avremo risposte vere per A14 e tangenziale; La terza corsia A13. Il pressing di Calvano e l’impegno di Priolo.

Passante, soddisfatto de Pascale: Abbiamo unito. Lavori ‘esterni’ in A14Il presidente: Interveniamo subito sul grande imbuto Bene Interporto e la corsia dinamica fino a Ferrara ... msn.com

Siglato l'accordo sul nodo di Bologna, sbloccato il PassanteVia libera all'opera attesa da oltre 30 anni. Primi lavori nel 2027: si parte con la quarta corsia della A14. De Pascale e Lepore: Finalmente, ora non ci sono più scuse ... rainews.it