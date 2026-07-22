Passante svolta a Bologna | Avremo risposte vere per A14 e tangenziale

Domani a Roma verrà firmato un protocollo d’intesa tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il presidente della Regione. L’accordo riguarda il Passante di Bologna e prevede risposte concrete sui lavori relativi all’A14 e alla tangenziale. La firma si svolgerà alla presenza delle autorità coinvolte e segna un passo ufficiale per l’avvio delle attività di intervento e miglioramento infrastrutturale.

Domani è il giorno. A Roma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Michele de Pascale firmeranno il protocollo d’intesa sul Passante. Al tavolo ci saranno anche i vertici di Aspi per quella che sarà, spera, "una giornata risolutiva", dice Irene Priolo durante l’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il tema è tornato centrale. Sia per quanto concerne il progetto definitivo che si andrà a firmare, sia per una questione politica. "L’importante è non solo siglare un protocollo, ma far sì che dopo accadano delle cose. Ne va della credibilità della politica – prosegue l’assessora ai Trasporti Priolo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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