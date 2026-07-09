Il traffico sulla A14, A13 e nel Passante di Bologna ha subito forti rallentamenti, causando blocchi e congestioni significative. La situazione si è aggravata al punto da rendere difficile la circolazione in diverse zone della città. La prossima settimana si terrà un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e il presidente della regione per discutere possibili interventi mirati alla gestione della viabilità. L’obiettivo è trovare soluzioni per alleviare i disagi e migliorare la circolazione stradale.

Bologna, 9 luglio 2026 – Viabilità, autostrada e Passante di Bologna. Queste le ‘parole chiave’ del vertice in vista la prossima settimana col ministro Matteo Salvini per il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al centro ci sono tre partite da chiudere che sono appunto il Passante di Bologna, l’A14, l’A13 e l’A22. L'obiettivo è uno solo: sbloccarle "prima delle fine della legislatura e prima della campagna elettorale". Ph Fabrizio Petrangeli “Il tema da chiudere è la partita del sistema A14, nodo di Bologna e A13”. Il governatore de Pascale: “Siamo riusciti a definire una data con il ministro e con tutte le strutture tecniche del Ministero e di Aspi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - A14, A13 e Passante di Bologna: “Traffico in tilt, non si può più attendere”. Vertice Salvini-de Pascale per sbloccare la viabilità

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