Una persona con una partita Iva aperta, ma senza aver generato redditi, può ricevere ancora la Naspi. La sentenza stabilisce che, in assenza di attività autonoma e di reddito prodotto, l’indennità di disoccupazione non viene revocata. Questo permette a chi ha mantenuto la partita Iva attiva di continuare a ricevere l’indennità anche senza aver lavorato o dichiarato guadagni.

Avere una partita Iva aperta non significa automaticamente perdere la Naspi. Se la posizione fiscale è rimasta inattiva e il lavoratore non ha svolto alcuna attività autonoma né prodotto reddito, l’indennità di disoccupazione resta. Lo ribadisce il tribunale di Milano con la sentenza 20232026, affermando un importante principio per chi percepisce la Naspi e, pur essendo formalmente titolare di partita Iva, avvia concretamente un’attività autonoma solo in un momento successivo. L’Inps non può chiedere la restituzione delle mensilità già erogate prima dell’effettivo inizio dell’attività, neppure se il reddito prodotto nell’intero anno supera il limite previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Partita Iva aperta ma senza redditi? La sentenza che “salva” la Naspi e tutela chi prova a ripartire

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