Oggi la Camera si riunisce per votare in via definitiva lo Stabilicum, la legge elettorale approvata dalla maggioranza di governo. La discussione riguarda principalmente il testo della legge, mentre la questione delle preferenze resta ancora aperta e non definita. La votazione rappresenta il passaggio conclusivo del procedimento legislativo per questa normativa. La legge è stata approvata dalla maggioranza di governo e ora si attende il voto finale in aula.

È atteso per oggi in mattinata il voto finale alla Camera sullo Stabilicum, la legge elettorale voluta dalla maggioranza che sostiene il governo Meloni. E sarà a scrutinio segreto. Prende invece corpo l'ipotesi che un nuovo emendamento sulle preferenze venga riproposto durante l'esame al Senato, almeno in parte. A Palazzo Madama, però, l'emendamento verrebbe votato con scrutinio palese, rendendo più difficile il ripetersi degli agguati dei franchi tiratori come avvenuto martedì. Sempre ieri c'è stato un nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha l'emendamento dei vannacciani, ma con Lega e Forza Italia contrari. Il risultato è stato che la proposta è stata bocciata, ma con 139 voti a favore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, oggi la prova del voto finale. Ma la partita delle preferenze resta aperta

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