Secondo un’indagine recente, otto mamme con Partita Iva su dieci si dichiarano soddisfatte della loro situazione lavorativa. La maggior parte di loro evidenzia come la libertà di gestire autonomamente orari e modalità di lavoro rappresenti il principale motivo di soddisfazione. Tuttavia, molte si trovano a fronteggiare un calo dei redditi e la carenza di aiuti economici, fattori che pesano sulle loro condizioni complessive.

La soddisfazione nasce soprattutto dalla libertà. Per il 62% delle intervistate, poter gestire in autonomia tempi e modalità di lavoro è il principale vantaggio. A questo si aggiunge la possibilità di essere più presenti nella vita dei figli, un aspetto citato da circa una donna su quattro. Ma dietro questa autonomia si nasconde un equilibrio fragile. L’instabilità economica è la criticità più sentita (54%), seguita dal carico mentale (20%) e dalla difficoltà di conciliare lavoro e vita privata (16%). Non si tratta solo di percezioni: il 66% delle intervistate dichiara infatti un calo del fatturato dopo la maternità, mentre il 92% ha rinunciato ad almeno un’opportunità professionale importante per poter seguire i figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mamme con Partita Iva, 8 su dieci sono soddisfatte, ma penalizzate dai redditi in calo e dai pochi aiuti

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