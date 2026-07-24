Parma su Camarda e Comotto idea prestito per i due giovani rossoneri

Da calciomercato.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parma sta valutando un prestito per due giovani calciatori, Camarda e Comotto. La società ha deciso di tentare l'acquisto temporaneo con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Non sono stati ancora definiti i dettagli delle operazioni, ma l'interesse è confermato. Le trattative sono in fase preliminare e non ci sono comunicazioni ufficiali sulla conclusione delle operazioni.

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Il Parma ha messo nel mirino sia Camarda che Comotto con i ducali pronti a fare un tentativo per i due giovani. Camarda e Comotto nel mirino del Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it Rinnovati i contratti con il Milan, per Camarda e Comotto è tempo di pensare al futuro insieme alla società rossonera che dovrà capire quale sarà il destino migliore per i due giovani. Secondo quanto affermato da Sportmediaset sui due talenti rossoneri ci sarebbe il Parma, pronto a chiedere in prestito i due talenti. Fondamentale sarà il parere di Ruben Amorim che, prima di dare l’ok alla cessione dei calciatori presenti in rosa vuole prima valutarli attentamente per capire se possano essere o meno utili alla causa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Parma, occhi in casa Milan: idea Camarda e Comotto in prestito

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