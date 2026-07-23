Camarda e Comotto rinnovo al Milan e prestito? Si fanno avanti due club

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due club hanno mostrato interesse per i giovani Christian Comotto e Francesco Camarda, attualmente in ritiro con il Milan, che ha rinnovato i contratti fino al 2031. I due sono rientrati dai prestiti con Spezia e Lecce e potrebbero essere ceduti in prestito per proseguire la loro crescita. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le trattative sono in corso.

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Al momento sono in ritiro con il Milan, freschi di accordo per il rinnovo fino al 2031, ma la loro stagione potrebbe continuare altrove. Parliamo di Christian Comotto e Francesco Camarda, i due talenti classe 2008 rientrati alla base rossonera dopo i prestiti con Spezia e Lecce., Il centrocampista è entrato nel mirino del Parma, che pensa ad un prestito annuale per valorizzarlo. Stessa formula, eventualmente, per Camarda, che piace molto alla Sampdoria in Serie B., Per ora, entrambi proseguono la loro estate con il ritiro agli ordini di Ruben Amorim, che li sta valutando attentamente in questi primi giorni a Milanello. Nelle prossime settimane, la scelta definitiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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