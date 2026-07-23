Camarda e Comotto rinnovo al Milan e prestito? Si fanno avanti due club
Due club hanno mostrato interesse per i giovani Christian Comotto e Francesco Camarda, attualmente in ritiro con il Milan, che ha rinnovato i contratti fino al 2031. I due sono rientrati dai prestiti con Spezia e Lecce e potrebbero essere ceduti in prestito per proseguire la loro crescita. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le trattative sono in corso.
Al momento sono in ritiro con il Milan, freschi di accordo per il rinnovo fino al 2031, ma la loro stagione potrebbe continuare altrove. Parliamo di Christian Comotto e Francesco Camarda, i due talenti classe 2008 rientrati alla base rossonera dopo i prestiti con Spezia e Lecce., Il centrocampista è entrato nel mirino del Parma, che pensa ad un prestito annuale per valorizzarlo. Stessa formula, eventualmente, per Camarda, che piace molto alla Sampdoria in Serie B., Per ora, entrambi proseguono la loro estate con il ritiro agli ordini di Ruben Amorim, che li sta valutando attentamente in questi primi giorni a Milanello. Nelle prossime settimane, la scelta definitiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Camarda e Comotto insieme in Serie A, ma non al Milan: si fa avanti il ParmaChristian Comotto e Francesco Camarda, entrambi classe 2008, sono attualmente in ritiro con il Milan dopo aver concluso prestiti con Spezia e Lecce.
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… Francesco Camarda firmerà oggi il rinnovo di contratto fino al giugno 2031 (scadenza attuale 2028): segue il coetaneo Christian Comotto, ieri a Casa Milan per mettere nero su bianco l’accordo Il Milan si assicura il presente e il futuro con q facebook
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