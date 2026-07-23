LIVE Mercato | Fiorentina su Joao Mario Il Parma punta Comotto e Camarda

La Fiorentina sta seguendo il centrocampista Joao Mario, mentre il Parma ha messo nel mirino i giovani attaccanti Comotto e Camarda. Nel frattempo, il Monza ha effettuato due acquisti in Portogallo, portando in squadra Ricardo Mangas e Gustavo Varela. Questi movimenti di mercato segnano l'inizio di una nuova fase per il Monza sotto la guida di Ivan Juric.

Doppio blitz del Monza in Portogallo. Il nuovo corso targato Ivan Juric comincia a prendere forma anche sul mercato con gli arrivi di Ricardo Mangas e Gustavo Varela. Mangas è un laterale sinistro, classe 1998, dello Sporting ed è un affare praticamente concluso, il giocatore potrebbe arrivare in Italia già oggi per le visite mediche. Non ancora del tutto definito, ma siamo ai dettagli, anche l’arrivo di Varela, punta centrale, di proprietà del Benfica. Continuano i contatti con l’Inter per sondare le posizioni di Massolin, prelevato dal Modena, e Akinsanmiro di rientro dal Pisa. Andranno in prestito e il club biancorosso è una delle possibili destinazioni, sul primo c’è pure il Sassuolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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