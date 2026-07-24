parliamo di gino

Vinicio Capossela presenta un podcast in quattro episodi basato sulla sua rubrica pubblicata su Internazionale. La serie, suddivisa nelle stagioni dell’anno, affronta il tema della guerra e delle ragioni per cui non si vuole che si ripeta. Il cantautore legge i suoi scritti, offrendo una riflessione su conflitti e desiderio di pace. Il progetto mira a sensibilizzare sull'importanza di evitare nuovi scontri armati.

Il cantautore Vinicio Capossela legge la rubrica che ha scritto per Internazionale. Un podcast in quattro episodi, divisi nelle stagioni dell’anno. Cos’è la guerra e perché non vogliamo che si ripeta. Un podcast di Internazionale con Davide Maria De Luca La storia del corteo che 25 anni fa ha cambiato l’Italia. Un podcast di Internazionale con Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli Nel dicembre 2024 Zerocalcare ha occupato il podcast Il Mondo per raccontare le sue feste di Natale. La regista Alice Rohrwacher legge la rubrica che ha scritto per Internazionale. Un podcast in quattro episodi, divisi nelle stagioni dell’anno. Un podcast in quattro puntate di Internazionale su Tiziano Terzani, con Annalisa Camilli. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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