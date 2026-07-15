Raimondi | Costa 40 milioni ma l' Inter c' è Di chi parliamo?

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esterno che sta partecipando al Mondiale e ha un passato in Italia potrebbe essere il possibile sostituto di Dumfries. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La sua presenza nel torneo internazionale è un elemento di rilievo, anche se non sono stati forniti dettagli sul nome o sull’attuale club. La discussione si concentra sulla possibilità che possa rappresentare un nuovo acquisto per una squadra di alto livello.

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