Un esterno che sta partecipando al Mondiale e ha un passato in Italia potrebbe essere il possibile sostituto di Dumfries. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La sua presenza nel torneo internazionale è un elemento di rilievo, anche se non sono stati forniti dettagli sul nome o sull’attuale club. La discussione si concentra sulla possibilità che possa rappresentare un nuovo acquisto per una squadra di alto livello.

È un esterno, sta giocando il Mondiale e ha un passato in Italia: può essere lui il "nuovo" Dumfries?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Raimondi: "Costa 40 milioni, ma l'Inter c'è". Di chi parliamo?

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