Ma di cosa parliamo quando parliamo di design?

Proviamo a raccontarlo nel prossimo ciclo di "Istruzioni", i nuovi incontri online del Post, insieme a Chiara Alessi: si inizia il 15 giugno Da marzo l’offerta di incontri online del Post si è arricchita con Istruzioni: tre serate intorno a un argomento specifico, insieme a chi lo conosce bene e sa come raccontarlo da una prospettiva diversa, per approfondire temi che conosciamo poco e su cui c’è molto da scoprire. E dopo aver parlato di universo con l’astrofisico Amedeo Balbi, e di com’è cambiata la lingua italiana con la sociolinguista Vera Gheno, a giugno inizieranno le Istruzioni per capire il design insieme a Chiara Alessi, autrice e curatrice di libri, mostre, podcast (tra cui Cosa c’entra? per il Post), specializzata in design e cultura materiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Quando parliamo di design, di cosa parliamo veramente

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