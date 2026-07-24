Parla Filippo Lodetti Alliata | La Zucchi è stata ben gestita Insicurezza? No solo bivacchi Il Comune valorizzi il centro

Filippo Lodetti Alliata, amministratore unico di Reggio Emilia Parcheggi, ha annunciato la rescissione consensuale dell’accordo con la gestione della Zucchi. Ha affermato che la gestione è stata efficace e che l’area non presenta problemi di insicurezza, ma solo bivacchi. Ha inoltre chiesto al Comune di valorizzare il centro cittadino. La decisione è stata raggiunta in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Filippo Lodetti Alliata, amministratore unico della società Reggio Emilia Parcheggi. Ha trovato l’accordo con l’Amministrazione Comunale per la rescissione consensuale della Zucchi. È soddisfatto? "Ci siamo semplicemente adeguati ai desiderata del Comune. Che è ciò che deve un concessionario. Ma da imprenditore sono abituato a commentare un accordo dopo le firme. Mancano dei passaggi autorizzativi". Formalità però. "Mica tanto. Manca l’ok del Consiglio Comunale". Difficile che la maggioranza sconfessi la giunta che ha già diffuso una nota stampa ufficiale sostenendo che "il percorso è definito". Con tanto di cifra di indennizzo attorno ai 4,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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