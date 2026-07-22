Il Park Zucchi torna al Comune | operazione da 4,6 milioni di euro

Il Comune ha acquisito il Park Zucchi, principale punto di accesso al centro storico di Reggio Emilia, con un investimento di 4,6 milioni di euro.

Reggio Emilia, 22 luglio 2026 – Il Park Zucchi, principale principale hub d’accesso al centro storico di Reggio Emilia, torna nelle mani del Comune con un’operazione da 4,6 milioni di euro. La giunta comunale, su proposta dell’ assessora alla Mobilità Carlotta Bonvicin i, ha recepito dell’atto di risoluzione consensuale della concessione stipulata nel 2011 con la società Reggio Emilia Parcheggi spa dell’imprenditore Filippo Lodetti Alliata. Il provvedimento sarà lunedì prossimo sottoposto al voto del Consiglio comunale per il via libera definitivo. L’operazione consentirà all’amministrazione di ricondurre sotto la regia pubblica un’infrastruttura strategica, creando le condizioni per una gestione unitaria e integrata del sistema dei parcheggi, in linea con gli obiettivi del Programma di Mandato 2024-2029. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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