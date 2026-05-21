Recentemente si è diffuso un video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir scherza con alcuni attivisti della Flotilla, generando reazioni e commenti. Ben-Gvir, noto per le sue posizioni politiche e per essere stato coinvolto in diverse controversie, è diventato al centro di un dibattito pubblico. La responsabilità per le tensioni viene spesso attribuita a lui in modo diretto, mentre altri membri del governo, compreso il premier, non sono coinvolti nello stesso modo nelle accuse che gli vengono rivolte.

Un format ben collaudato. Il video del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della Flotilla non è certo il primo di questo genere. Nonostante ieri ci sia stata la presa di distanza di Benjamin Netanyahu e di parte dell’esecutivo, in Israele (e non solo) lo conoscono bene e finora nessuno ha pensato di porgli un freno. Ostentare disprezzo, inneggiare all’odio, umiliare i prigionieri in filmati sui social sono ormai marchi di fabbrica del colono estremista diventato ministro. In queste ore l’indignazione e la colpa sono state scaricate interamente su di lui. E in questo modo è stato tralasciato il ruolo del primo ministro Netanyahu, che dell’ascesa di Ben Gvir è corresponsabile e che a lui e ad altri estremisti ha dato legittimità e grande potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ben-Gvir, chi è il ministro colono e perché la colpa è stata scaricata solo su di lui (e non sul governo Netanyahu)

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Chi è davvero Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha voluto il ritorno della pena di morte

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