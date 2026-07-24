Nella zona di Parioli sono stati sequestrati 21 container contenenti moto e scooter, alcuni di grossa cilindrata, provenienti da furti commessi in diverse aree di Roma. Le vetture erano state prelevate e spedite in Africa, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine. Le indagini hanno portato al fermo di alcuni sospetti coinvolti in un traffico illecito di veicoli rubati, destinati a essere venduti all’estero.

Moto e scooter, anche di grossa cilindrata, rubati ai Parioli (ma anche in altre zone di Roma) e spediti all’estero. Un mercato parallelo a quello legale, con un volume d’affari da decine di migliaia di euro, forse anche di più, che aveva come base logistica un deposito di container in via della Magliana, nella zona di Ponte Galeria, dove i carabinieri della compagnia Parioli hanno effettuato un controllo nei giorni scorsi scoprendo numerosi veicoli già imballati e pronti per essere inviati soprattutto in Paesi extra europei. In Africa e forse a Dakar. La macchina organizzativa assicurava la gestione dei mezzi portati via di notte e di giorno, e non si esclude che ci siano state sempre dall’estero anche ordinazioni di modelli e cilindrate specifici con una regia che si occupava di tutto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Parioli, furti di moto e scooter su commissione per essere portati in Africa. Sequestrati 21 container

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