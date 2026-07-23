Roma auto e scooter rubati | 54 container pronti a partire per l’Africa Fermati tre senegalesi

Tre uomini senegalesi sono stati fermati dopo aver seguito le tracce di quattro scooter rubati nella zona dei Parioli. Gli investigatori hanno scoperto 54 container pronti per essere spediti in Africa, pieni di veicoli e ricambi. Gli scooter, rubati con il metodo del blocco del manubrio forzato e accensione con chiavi ad hoc, erano stati trafugati poco prima.

Hanno seguito le tracce di quattro scooter rubati nella zona dei Parioli. Motorini rubati alla vecchia maniera, con il bloccasterzo forzato e l’accensione con chiaviestelli ad hoc. Una volta fatti sparire – anche dai quartieri di Ponte Milvio e del Nomentano – venivano messi a “raffreddare”, ovvero nascosti in anonimi parcheggi della città al fine di scoprire se fossero dotati di antifurti o segnali Gps. Una volta “decantati” venivano portati in un terreno di una società nella zona di Ponte Galeria dove sono stati trovati stipati in 21 container, assieme ad altre centinaia di parti di veicoli pronti a essere imbarcati fuori dall’Europa, in Africa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI

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