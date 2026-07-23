Roma moto e pezzi di ricambio rubati | sequestrati 21 container

A Roma, sono stati sequestrati 21 container contenenti moto e pezzi di ricambio rubati. I container sono stati trovati presso una società in via della Magliana, nella zona di Ponte Galeria.

Roma, 23 lug. (askanews) - A Roma sono stati sequestrati 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati, trovati presso la sede di una società in via della Magliana, località Ponte Galeria. I carabinieri della compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, dopo furti di moto compiuti nel quartiere, e con il supporto dei militari della Stazione carabinieri di Ponte Galeria e la collaborazione della compagnia di Ostia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per i reati di ricettazione e riciclaggio in concorso, tre cittadini senegalesi in Italia senza fissa dimora e con precedenti analoghi. Per gli stessi reati sono stati denunciati altri due connazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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ROMA 23/07/2026 – OPERAZIONE ANTI-RICILAGGIO, TRE ARRESTI

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