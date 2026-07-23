Roma moto e pezzi di ricambio rubati | sequestrati 21 container

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Roma, sono stati sequestrati 21 container contenenti moto e pezzi di ricambio rubati. I container sono stati trovati presso una società in via della Magliana, nella zona di Ponte Galeria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 23 lug. (askanews) - A Roma sono stati sequestrati 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati, trovati presso la sede di una società in via della Magliana, località Ponte Galeria. I carabinieri della compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, dopo furti di moto compiuti nel quartiere, e con il supporto dei militari della Stazione carabinieri di Ponte Galeria e la collaborazione della compagnia di Ostia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per i reati di ricettazione e riciclaggio in concorso, tre cittadini senegalesi in Italia senza fissa dimora e con precedenti analoghi. Per gli stessi reati sono stati denunciati altri due connazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Roma.

roma moto e pezzi di ricambio rubati sequestrati 21 container
© Quotidiano.net - Roma, moto e pezzi di ricambio rubati: sequestrati 21 container
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ROMA 23/07/2026 – OPERAZIONE ANTI-RICILAGGIO, TRE ARRESTI

Video ROMA 23/07/2026 – OPERAZIONE ANTI-RICILAGGIO, TRE ARRESTI

Notizie e thread social correlati

Roma. A Ponte Galeria i Carabinieri sequestrano 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati, pronti per l’esportazione oltre Europa. 3 persone fermate, 2 denunciateA Ponte Galeria, i Carabinieri hanno sequestrato 21 container contenenti moto e pezzi di ricambio rubati, pronti per l’esportazione fuori dall’Europa.

Roma: scoperti 21 container con moto rubate e pezzi di veicoli a Ponte Galeria, tre fermatiA Ponte Galeria, i carabinieri hanno scoperto 21 container pieni di moto rubate e pezzi di veicoli destinati all’esportazione.

Temi più discussi: A Roma traffico illecito di moto nei container: 3 fermi e 2 denunce; Il business dei pezzi di ricambio rubati a Roma: blitz dei carabinieri e sequestro a Ponte Galeria; Incidente a Roma, sconto tra auto e moto a Roma: morto centauro 29enne; ROMA, TOR BELLA MONACA – CONTROLLI CONTRO IL DEGRADO NELLA PERIFERIA EST: I CARABINIERI ARRESTANO UOMO E SEQUESTRANO MEZZO CHILO DI HASHISH PRONTO ALLA VENDITA. 4 DENUNCIATI PER ALLACCI ABUSIVI.

roma moto e pezziRoma: scoperti 21 container con moto rubate e pezzi di veicoli a Ponte Galeria, tre fermatiRoma: scoperti 21 container con moto rubate e pezzi di veicoli a Ponte Galeria, tre fermati Leggi tutto su Agenzia Nova ... agenzianova.com

Roma, moto e pezzi di ricambio rubati: sequestrati 21 containerRoma, 23 lug. (askanews) - A Roma sono stati sequestrati 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati, trovati presso la sede di una società in via della Magliana, località Ponte Galeria. I carabi ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web