Parenzo saluta L'Aria che Tira | Al posto mio Ludovica Ciriello per tutta l'estate

Notizia in breve

David Parenzo ha annunciato che lascerà temporaneamente la conduzione di L'Aria che Tira durante l’estate. Al suo posto, la conduzione sarà affidata a Ludovica Ciriello, che condurrà tutte le puntate della stagione estiva. Parenzo ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e ha specificato che il suo ritorno è previsto per il 7 settembre. La decisione riguarda la pausa stagionale del programma.