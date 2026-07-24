Parenzo saluta L'Aria che Tira | Al posto mio Ludovica Ciriello per tutta l'estate
David Parenzo ha annunciato che lascerà temporaneamente la conduzione di L'Aria che Tira durante l’estate. Al suo posto, la conduzione sarà affidata a Ludovica Ciriello, che condurrà tutte le puntate della stagione estiva. Parenzo ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e ha specificato che il suo ritorno è previsto per il 7 settembre. La decisione riguarda la pausa stagionale del programma.
David Parenzo conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi e cede il testimone a Ludovica Ciriello per la conduzione dell'edizione estiva de L'Aria che Tira: "Noi ci rivediamo il 7 settembre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
David Parenzo si toglie il tutore in diretta: Ora la fisioterapia
Notizie e thread social correlati
Novità a L’Aria che Tira, Ciriello sostituisce Parenzo per un giorno: prove generali per la conduzione estiva?Ludovica Ciriello ha condotto per la prima volta il programma al posto di un collega, assente per un giorno.
Noa a L’aria che tira: “Netanyahu fa la guerra solo per restare al potere, è un bugiardo e in Israele nessuno lo vuole”La cantante israeliana Noa ha criticato il premier Netanyahu durante la trasmissione L’aria che tira, affermando che il leader fa la guerra solo per...
Parenzo saluta L’Aria che Tira: Al posto mio Ludovica Ciriello per tutta l’estateDavid Parenzo conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi e cede il testimone a Ludovica Ciriello per la conduzione dell'edizione estiva de L'Aria che ... fanpage.it
Novità a L’Aria che Tira, Ciriello sostituisce Parenzo per un giorno: prove generali per la conduzione estiva?Questa mattina i telespettatori di La7 si sono trovati davanti uno scenario inedito, quando alla conduzione de L'Aria che Tira non hanno trovato David Parenzo, bensì Ludovica Ciriello. Inviata di punt ... fanpage.it