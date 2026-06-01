La cantante israeliana Noa ha criticato il premier Netanyahu durante la trasmissione L’aria che tira, affermando che il leader fa la guerra solo per mantenere il potere e definendolo un bugiardo. Ha aggiunto che in Israele nessuno lo desidera e che il paese è nelle mani di un “pazzo”. Noa ha avvertito che, se non si rimuove Netanyahu, Israele rischia di sprofondare in un “buco nero”.

La cantante israeliana Noa a L'aria che tira attacca Netanyahu: "Siamo nelle mani di un pazzo. Se non ci liberiamo di lui, Israele sprofonderà in un buco nero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Questo tizio NOA è sicuramente malvagio. reddit