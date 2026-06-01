Noa a L'aria che tira | Netanyahu fa la guerra solo per restare al potere è un bugiardo e in Israele nessuno lo vuole
La cantante israeliana Noa ha criticato il premier Netanyahu durante la trasmissione L’aria che tira, affermando che il leader fa la guerra solo per mantenere il potere e definendolo un bugiardo. Ha aggiunto che in Israele nessuno lo desidera e che il paese è nelle mani di un “pazzo”. Noa ha avvertito che, se non si rimuove Netanyahu, Israele rischia di sprofondare in un “buco nero”.
La cantante israeliana Noa a L'aria che tira attacca Netanyahu: "Siamo nelle mani di un pazzo. Se non ci liberiamo di lui, Israele sprofonderà in un buco nero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Questo tizio NOA è sicuramente malvagio. reddit