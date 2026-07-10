Novità a L’Aria che Tira Ciriello sostituisce Parenzo per un giorno | prove generali per la conduzione estiva?
Ludovica Ciriello ha condotto per la prima volta il programma al posto di un collega, assente per un giorno. La giornalista rimarrà alla guida fino al 24 luglio, quando il programma passerà a un’altra conduzione. La sostituzione potrebbe rappresentare una prova per la versione estiva del programma, che sarà affidata a un’altra figura, probabilmente un’ospite abituale del format.
Ludovica Ciriello per la prima volta al posto di Parenzo, assente per un giorno. Il giornalista sarà alla conduzione fino al 24 luglio, per poi lasciare la versione estiva in altre mani, che potrebbero essere proprio quelle dell'ormai storica inviata del programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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