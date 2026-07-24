Paredes risponde alle teorie del complotto sull'Argentina | Se avessi dato peso a tutto sarei impazzito

Notizia in breve

Leandro Paredes ha dichiarato di aver ignorato le teorie del complotto riguardanti favoritismi verso l'Argentina ai Mondiali 2026, affermando che se avesse dato peso a tutte le voci sarebbe impazzito. Il centrocampista ha anche confermato di aver partecipato alla competizione con una costola fratturata e ha riconosciuto la superiorità della squadra spagnola in finale.