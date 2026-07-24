Paredes risponde alle teorie del complotto sull'Argentina | Se avessi dato peso a tutto sarei impazzito

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leandro Paredes ha dichiarato di aver ignorato le teorie del complotto riguardanti favoritismi verso l'Argentina ai Mondiali 2026, affermando che se avesse dato peso a tutte le voci sarebbe impazzito. Il centrocampista ha anche confermato di aver partecipato alla competizione con una costola fratturata e ha riconosciuto la superiorità della squadra spagnola in finale.

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Leandro Paredes respinge le accuse di presunti favoritismi verso l'Argentina ai Mondiali 2026 e riconosce la superiorità della Spagna in finale. Il centrocampista rivela anche di aver giocato il torneo con una costola fratturata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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