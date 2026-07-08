Veleni sull'Argentina l'Egitto presenta un reclamo ufficiale alla FIFA | Indagate sull'arbitro

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La federcalcio egiziana ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA dopo la sconfitta contro l'Argentina nei Mondiali. La richiesta riguarda l'arbitro francese François Letexier e l'intera squadra arbitrale, inclusi gli assistenti al VAR. La federazione chiede che venga avviata un’indagine sull’operato degli ufficiali di gara durante la partita. La decisione segue l’eliminazione della squadra egiziana dal torneo.

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La federcalcio egiziana non ha perso tempo dopo l'eliminazione dai Mondiali contro l'Argentina e ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA chiedendo di indagare sull'arbitro francese François Letexier e sull'intera squadra che ha diretto il match, inclusi gli assistenti al VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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