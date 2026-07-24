Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel lago Gerolotto, all’interno del parco delle Cave. Secondo quanto riferito, si è immerso nelle acque e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato a una profondità di circa 12 metri. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle cause che hanno portato all’annegamento.

Un ragazzo di 15 anni è annegato nel parco delle Cave in città. Questa mattina un quindicenne si è inabissato nelle acque del lago Gerolotto non è più risalito in superficie. I vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori di Milano e l'elinucleo di Bologna lo hanno cercato finché il corpo è stato individuato a circa 12 metri di profondità ed è stato riportato a riva. La vittima è un ragazzino di origini pakistane, nato e cresciuto a Brescia. Con la sorella maggiore, nonostante i divieti, era al laghetto a fare il bagno. Sul posto per la ricostruzione della tragedia la Polizia di Stato e la Locale. (In aggiornamento.)... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Parco delle Cave, un quindicenne annega nel lago Gerolotto: il corpo recuperato a 12 metri di profondità

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