Un quindicenne è scomparso nel lago Gerolotto nel Parco delle Cave. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, del nucleo sommozzatori di Milano e dell’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna. Le operazioni sono ancora in corso, senza che sia stato ancora trovato. Non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle circostanze della scomparsa.

Vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori di Milano e l'elinucleo di Bologna sono alla ricerca del 15enne. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Parco delle Cave, un quindicenne inghiottito dalle acque del lago Gerolotto: sono in corso le ricerche

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